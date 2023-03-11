Воробья по кличке Сергей разыскивают в Опочке

20:51, 11 марта 2023, ПАИ

Воробья по кличке Сергей разыскивают в Опочке, сообщает газета «Красный маяк».

Воробей случайно вылетел из дома на улицу и пропал. Дочка хозяина воробья Екатерина Устинова объяснила, что двери на веранде, где он летал, часто были открыты и он не пытался улетать.

«Случившееся стало для нашей семьи настоящим ударом. Все мы очень любим нашего пернатого друга и надеемся, что он вернётся в наш дом. Может, ему удалось обрести свою пернатую семью? В любом случае нам хочется верить, что у него всё хорошо!» — сказала Екатерина Устинова.

Девушка также рассказала историю о том, как воробей появился в семье.

«Добрым другом нашей семьи он стал совершенно случайно. Весной 2021 года на чердаке дома моя дочь нашла совершенно слепого и лысого птенца. Возможности вернуть малыша в гнездо не было. Дочка со слезами на глазах спустилась в дом и стала упрашивать: «Деда, надо его лечить, надо его кормить». Дедушка, мой отец, пожалел желторотика и с этого момента полностью заменил ему родителей. Так в нашей семье появился воробей по кличке Сергей — в честь своего нового «папы», — рассказала Екатерина Устинова.

Для птенца соорудили импровизированный инкубатор: положили грелку, сверху на неё коробку, где и жил воробей Сергей. Так как птенцы нуждаются в постоянном контроле и уходе, хозяин воробья просыпался ночью, чтобы накормить его из пипетки. Чтобы воробей выжил и окреп, хозяева специально варили каши, покупали червяков.

«У нас остались клетки от канареек, и когда птенец подрос, его переселили в новый дом. Со временем стали оставлять дверцу клетки открытой, давая птице свободу для полёта. Он с радостью резвился в доме и на веранде», — уточнила Екатерина Устинова.

Она отметила, что воробей подружился даже с домашней таксой.

«Хоть мы и кормили его покупными кормами, Сергей был не прочь пообедать кашей из тарелки или поклевать какую-нибудь булочку. В общем, как настоящий член семьи принимал участие во всех наших посиделках за столом», — подчеркнула Екатерина Устинова.

Екатерина Устинова добавила, что как только воробей окреп, он стал очень активным и любознательным, но в то же время абсолютно ручным, часто любил сидеть на плече.

«Дорогие читатели! Если вдруг к вам на плечо случайно сядет воробей или вы по каким-либо другим признакам поймёте, что он ручной, не пугайте и не прогоняйте птицу. Попытайтесь аккуратно её поймать и как можно скорее сообщить о своей находке в редакцию газеты», — написали в газете.