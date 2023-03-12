День работников геодезии и картографии отмечают в России

10:52, 12 марта 2023, ПАИ

Каждое второе воскресенье марта геодезисты и картографы России отмечают свой профессиональный праздник — День работников геодезии и картографии, сообщает calend.ru.

В России искусство составления географических чертежей было известно уже в средние века. Например, первый печатный вариант карты Руси — карта Московских земель, датируется 1525 годом, а в 1667 году по приказанию воеводы П.И. Годунова была составлена карта Сибири, копия с которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве.

Сама же профессия картографа появилась позже — в марте 1720 года в России приказом Петра I были начаты первые картографические съёмки.

При Николае I, после основания Пулковской обсерватории, геодезия и картография в России сделали значительные успехи. В это время были проведены такие крупные работы, как измерение дуги меридиана от Лапландии до устьев Дуная и составление трехверстной топографической карты западных губерний, начиная с 1846 года.

Листы этой карты стали поступать в продажу при Александре II. При нем же была издана 10-верстная карта Европейской России, а также ряд карт по Азиатской России (Кавказу, Средней Азии). К этому периоду относится возникновение частной картографической деятельности.

Но для улучшения качества и эффективности деятельности в данной отрасли, ещё в 19 веке в России возникла необходимость решения вопроса о централизации работ по картографии и геодезии. Единая геодезическая служба была образована Декретом СНК РСФСР от 15 марта 1919 года, получившая название Высшее Геодезическое Управление (ВГУ).

С годами структура и подчиненность российских ведомств, занимающихся вопросами геодезии и картографии, неоднократно менялись. В 1992 году была создана Федеральная служба геодезии и картографии России, а в результате последних реорганизаций деятельность в области геодезии и картографии входит в сферу ведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), которая имеет в каждом субъекте РФ свой территориальный орган.

Главными задачами этой службы на сегодняшний день являются: обеспечение федеральных органов исполнительной власти и иных заинтересованных лиц картографическими материалами и результатами геодезических измерений для решения ряда государственных задач в сфере территориального развития, строительства и инженерных изысканий, управления природными ресурсами, экологии, навигационной деятельности, обороны и безопасности государства. К тому же, с учетом развития спутниковых и информационных технологий, результаты картографической деятельности призваны обеспечивать инфраструктуру пространственных данных.