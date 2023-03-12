Сотрудники уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник

09:57, 12 марта 2023, ПАИ

12 марта отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, сообщает calend.ru.

Дата его учреждения была выбрана неслучайно. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.

Но в действительности начало наложения наказаний в Русском государстве за воровство, убийство, кражу, разбой, ложный донос приписывается X–XV векам. Особенно суровые меры применялись к ворам: каждый мог убить вора, застав его на месте преступления.

«Судебники» 1497 и 1550 годов явились одними из первых законодательных актов в осуществлении политики наказаний российского централизованного государства. Документы свидетельствуют, что наказания приобретали всё более жестокий и устрашающий население характер, система штрафов была заменена смертной казнью.

Первые шаги к созданию единой государственной системы управления местами заключения были сделаны в начале XIX века. В 1802 году в составе Министерства внутренних дел Российской империи была учреждена 4-я экспедиция, которая занималась вопросами управления тюрьмами и местами общественного призрения. В 1879 году в составе МВД было создано Главное тюремное управление (ГТУ), а в его составе – Тюремная инспекция, на которую возлагались обязанности разработки проектов законодательных актов, проведения ревизий местных тюремных учреждений, руководства их деятельностью.

Долгие годы уголовно-исполнительная система находилась в ведомстве Министерства внутренних дел, но в связи с реформированием государственной системы и переходом к демократическим формам управления рядом документов был намечен переход уголовно-исполнительной системы в ведомство Министерства юстиции.

8 октября 1997 года президент России Борис Ельцин издал указ «О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». Через год, 30 октября 1998 года, Правительство РФ приняло постановление № 1254 «Вопросы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации», которое стало завершающим этапом в процессе перехода системы исполнения уголовных наказаний из МВД России в Минюст России.

Федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы создаются на территориях субъектов Российской Федерации.

Численность сотрудников уголовно-исполнительной системы России составляет около 300 тысяч человек. В задачи специалистов входит оградить законопослушное большинство от различных преступных посягательств и вернуть оступившихся, нарушивших закон сограждан в полноценное, здоровое общество.