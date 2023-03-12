Онлайн-запись на УЗИ открыли в Псковском перинатальном центре
Онлайн-запись на УЗИ открыли в Псковском перинатальном центре. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Для удобства записи на нужное время и исследование мы рады представить вам новую функцию нашего центра — предварительную онлайн-запись на УЗИ. Каждое утро сотрудник перинатального центра будет обзванивать все полученные заявки для подтверждения, и вы сможете в назначенное время прийти на приём», — уточняется в группе.
Записаться можно по ссылке.
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