Онлайн-запись на УЗИ открыли в Псковском перинатальном центре

09:31, 12 марта 2023, ПАИ

Онлайн-запись на УЗИ открыли в Псковском перинатальном центре. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Для удобства записи на нужное время и исследование мы рады представить вам новую функцию нашего центра — предварительную онлайн-запись на УЗИ. Каждое утро сотрудник перинатального центра будет обзванивать все полученные заявки для подтверждения, и вы сможете в назначенное время прийти на приём», — уточняется в группе.

Записаться можно по ссылке.