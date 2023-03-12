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Общество

Уровень бедности России снизился до исторического минимума

Численность малоимущего населения в прошлом году в стране сократилась на 700 тысяч человек, следует из данных Росстата.

Отмечается, что снижение уровня бедности связано с ростом социальных выплат и реализацией адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также с ростом заработных плат, пенсий и иных видов доходов.

Так, доля социальных выплат в структуре доходов населения в прошлом году составила 20,7%. Например, в IV квартале пособие на детей получали более 3 млн семей, в которых проживают 4,2 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, и 3,7 млн семей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет включительно.

Большей половиной в структуре доходов населения была заработная плата - 57,2%, причем, среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении достигла 64 тысячи 191 рубль. Доля доходов, связанных с оплатой труда, выросла за год на 4,8 трлн рублей – с 40,4 трлн рублей в 2021 году до 45,2 трлн рублей в 2022 году.

Доходы от предпринимательской деятельности увеличились на 989,2 млрд рублей до 4,9 трлн рублей, их доля в структуре доходов составила 6,2%.

В целом денежные доходы граждан в прошлом году выросли на 12% и составили 79,1 трлн рублей, а в среднем на душу населения в месяц - 45 тысяч 272 рубля.

Граница бедности, по данным Росстата, определена на уровне 13 тысяч 545 рублей по размеру потребительской корзины: это - установленный государством минимальный набор продуктов и непродовольственных товаров и услуг, в который входят лекарства, одежда, обувь, санитарно-гигиенические принадлежности и культурно-бытовые товары.

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