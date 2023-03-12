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Как защитить себя от коронавируса во время беременности, рассказали псковичкам

Как защитить себя от коронавируса во время беременности, рассказали псковичкам в комитете по здравоохранению Псковской области.

Респираторные болезни у беременных женщин в принципе протекают тяжелее и дают больше осложнений. Врачи объясняют это тем, что при беременности иммунитет слабеет, чтобы защитить плод от рисков случайной атаки со стороны иммунной системы матери. Обратная сторона этого механизма — организм становится более восприимчивым к простудным инфекционным заболеваниям.

В целом риск подхватить коронавирусную инфекцию у беременных такой же, как и у всех. Часто у них наблюдается бессимптомное течение, а если симптомы есть, то лёгкие или умеренные. Самые распространённые клинические проявления болезни — высокая температура, кашель и миалгия (ломота в мышцах). Кроме того, часто встречаются усталость, диарея, одышка, боль в горле. В целом большинство беременных переживают COVID-19 так же, как и другие.

Специальных мер защиты для беременных нет. Минздрав советует те же меры, что и для большинства людей:

– часто мойте руки спиртосодержащим средством для обработки рук или водой с мылом;

– держитесь на расстоянии от окружающих и избегайте пребывания в местах большого скопления людей;

– носите немедицинскую тканевую маску;

– не прикасайтесь к глазам, носу или рту;

– соблюдайте респираторную гигиену — это означает, что при кашле или чихании необходимо прикрывать рот и нос сгибом локтя или салфеткой; использованную салфетку следует сразу выбросить;

– при повышенной температуре тела, кашле или затруднённом дыхании немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Беременные и родильницы должны посещать все плановые приёмы и осмотры у врача в соответствии с местными рекомендациями, соблюдая при этом адаптированные меры профилактики.

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