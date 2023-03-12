До +2 градусов ожидается сегодня в Псковской области

11:00, 12 марта 2023, ПАИ

12 марта в Псковской области ожидается облачная погода. Днем пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура по области ночью -8…-3 градусов, днем -3…+2 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.