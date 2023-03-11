Более 2 млн рублей лишились жители Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками

14:01, 12 марта 2023, ПАИ

После общения с мошенниками жители Пскова и Великих Лук лишились в совокупности более двух миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Горожанам позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков. Они настойчиво предлагали своим собеседникам под предлогом предотвращения попыток несанкционированного списания денежных средств с их банковских счетов и оформления кредитов самим незамедлительно получить кредиты и перевести деньги на так называемые безопасные счета. А отдельных пенсионеров нечистые на руку лица ввели в заблуждение необходимостью заплатить за родственников, попавших в ДТП, чтобы те избежали уголовной ответственности.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбуждённых уголовных дел.