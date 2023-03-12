Александр Котов: Труд работников УИС требует профессионализма и моральных сил

13:05, 12 марта 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Деятельность органов, исполняющих уголовные наказания, имеет важное значение для обеспечения правопорядка, сохранения веры людей в закон и справедливость. Каждый, кто нарушил закон, должен понести заслуженное наказание. Но задача правового государства и зрелого общества – не только справедливо наказать преступника, но и создать достойные условия для содержания осуждённых к лишению свободы граждан. В последние годы последовательно реализуется курс на гуманизацию исполнения наказаний, соблюдение прав заключённых, их социальную адаптацию», — отметил Александр Котов.

Александр Котов подчеркнул, что труд сотрудников уголовно-исполнительной системы очень непростой: помимо профессиональных компетенций, он требует огромных моральных сил — терпения, самообладания, выдержки, принципиальности и милосердия.

«От всей души благодарю всех, кто добросовестно несёт службу и честно выполняет свой долг! Здоровья, удачи и благополучия!» — пожелал Александр Котов в заключение.