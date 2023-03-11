Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Великолукская полиция продолжает поиски 34-летнего Евгения Степанова

В Великих Луках продолжаются поиски пропавшего 34-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

4 августа 2019 года в Великих Луках пропал Евгений Степанов, с этого дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, волосы светло-русые и короткие, глаза светло-серые. Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, необходимо обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 марта 2023

Пропавших рыбаков из Ленинградской области нашли гдовские спасатели
11 марта 2023

Рейсовый автобус и Lada столкнулись в центре Пскова

11 марта 2023

Три человека госпитализированы в результате лобового столкновения в Гдовском районе
10 марта 2023

Псковичку обвиняют в убийстве семилетней давности
10 марта 2023

Два подростка пропали в Пскове
10 марта 2023

Двух кошек из Латвии не пустили в Псковскую область
10 марта 2023

Почти все дома в Писковичах отключены от отопления
09 марта 2023

Жителя Дно задержали за незаконную охоту на животных

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...