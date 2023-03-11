Великолукская полиция продолжает поиски 34-летнего Евгения Степанова

16:31, 12 марта 2023, ПАИ

В Великих Луках продолжаются поиски пропавшего 34-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

4 августа 2019 года в Великих Луках пропал Евгений Степанов, с этого дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, волосы светло-русые и короткие, глаза светло-серые. Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, необходимо обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.