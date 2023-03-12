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Общество

Псковичей приглашают на работу в полицию с зарплатой в 50 тысяч рублей

Псковичей приглашают на работу в полицию с зарплатой в 50 тысяч рублей. Управление организации тылового обеспечения Управления МВД России по Псковской области информировало о наличии вакансий.

В частности, требуется начальник отдела организации капитального строительства и капитального ремонта (офицер, старший начальствующий состав).

Требования к кандидатам: высшее профильное образование (строительное), стаж работы по специальности не менее 5 лет, не судимые, возраст до 40 лет.

График работы: 5/2, с 8:30 до 18:15 (в пятницу до 17:00), обед с 12:30 до 14:00. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе членов семей. Возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги (включая армию). Заработная плата от 50 000 рублей. Материальное премирование.

Также требуется ведущий инженер отдела организации капитального строительства и капитального ремонта. Требования к кандидатам: высшее профильное образование (строительное) и стаж работы по специальности не менее 2 лет, либо среднее профессиональное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.

График работы: 5/2, с 8:30 до 18:15 (в пятницу до 17:00), обед с 12:30 до 14:00. Оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание. Заработная плата от 19 000 рублей, материальное премирование.

Резюме направлять по электронному адресу: uoto777@mail.ru. Контактные телефоны 59-20-18, 59-26-32.

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