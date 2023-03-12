Организацию театров в каждой школе поддерживает 61% родителей в Пскове − опрос

14:47, 12 марта 2023, ПАИ

К 2024 году в каждой школе появится свой театр, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Эту инициативу приветствуют 52 % псковичей, а среди родителей школьников число её сторонников даже выше — 61 %, сообщает сервис Superjob.

По мнению опрошенных, такая мера будет содействовать эстетическому воспитанию учеников и расширению их кругозора. Против выступил 19 % псковичей и 18 % родителей: свою позицию опрошенные объясняют перегруженностью детей и педагогов, а также необходимостью решать другие школьные проблемы, в частности связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением. «Лучше предоставить детям больше бесплатных кружков на выбор, а не насильно загонять их в театр», «Ремонт бы сначала сделали нормальный», — комментируют опрошенные.

Сторонников создания школьных театров больше среди женщин, чем среди мужчин, — 65 % среди горожанок в целом и 70 % среди матерей школьников. Среди родителей учеников из разных параллелей меньше всего поддержки инициатива встретила среди семей, где есть старшеклассник (45 %): ученики 10–11-х классов перегружены подготовкой к ЕГЭ.