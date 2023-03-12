Названы самые популярные направления летнего отпуска россиян

17:01, 12 марта 2023, ПАИ

Самыми популярными направлениями для летнего отдыха среди россиян в этом году станут Крым, Сочи и Алтай, следует из результатов опроса сервиса поиска работы SuperJob.

«Делясь планами на это лето, 21 процент респондентов рассказали, что планируют провести отпуск в поездке по стране. В пятёрку наиболее популярных направлений этого лета вошли Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург», — говорится в исследовании.



По полученным данным, 17 процентов опрошенных проведут отпуск дома или на даче. За границу намерены поехать только четыре процента россиян. Поездки по стране или за рубеж (23 и десять процентов соответственно) в основном планируют люди в возрасте до 34 лет. Респонденты старше 45 лет собираются отдыхать на даче или в деревне (20 процентов).

Помимо Крыма, Сочи и Алтая, россияне рассматривают Байкал, Санкт-Петербург, Москву, Калининград, курорты Кавказа, Дагестан и Анапу. Собирающиеся за границу отдают предпочтение Турции, Тунису, Абхазии, Греции и Кубе.

