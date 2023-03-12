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Общество

Минтранс потребовал к осени поменять положение опознавательных знаков на самолётах

Российским авиакомпаниям предписано поменять расположение опознавательных знаков на самолётах. Это следует из приказа Минтранса, который утверждает новый порядок нанесения государственных, регистрационных и учётных опознавательных знаков гражданских воздушных судов, пишет «Российская газета».

В срок до 1 сентября 2023 года перевозчики должны будут внести изменения, в соответствии с которыми опознавательные знаки должны находиться на левой половине нижней поверхности крыла.

По предыдущим правилам, которые действовали с 2014 года, нанесение опознавательных знаков предполагалось на правую половину нижней поверхности крыла.

Опознавательные знаки самолётов российских авиакомпаний состоят из государственного знака, изображаемого в виде двух букв латинского алфавита RA, регистрационного знака, состоящего из набора пяти арабских цифр или сочетания арабских цифр и букв латинского алфавита, наносимого справа от госзнака. Последний должен быть отделён от регистрационного знака дефисом.

Ранее Минтранс утвердил приказ, уточняющий требования к компаниям, осуществляющим топливозаправку и противообледенительную обработку самолётов. Ведомство обязало операторов, помимо выполнения основных функций, иметь собственное лабораторное оборудование, а также принимать решение о пригодности ГСМ и спецжидкостей для заправки и обработки воздушных судов.

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