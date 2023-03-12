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Общество

Борис Елкин сравнил Псков 1914 и 2023 года

Глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале сравнил Псков 1914 и 2023 года.

«Если подняться на колокольню церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца можно увидеть интересный вид на площадь Ленина. Почти как на фотографии 1914 года, где запечатлен городской рынок», - отметил он в своем новом посте.

Борис Елкин напомнил, что когда-то здесь был Торг. Вокруг него располагались храмы, у самой городской стены – княжий двор, каменные палаты, караульни и другие постройки. «Здесь можно было купить все, что угодно: от золота и драгоценных камней, до сена и дров. На городской площади проходили полковые смотры», - добавил он.

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