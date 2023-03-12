ВИДЕО «Тема недели»: С вас — молитва, с нас — победа!

17:21, 12 марта 2023, ПАИ

В новом выпуске авторской программы Александра Машкарина — о подготовке к сентябрьским выборам, дистанционном электронном голосовании, открытии новой гимназии в Пскове, работе регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, поездке псковских медиков в Скадовск Херсонской области и поздравлениях псковичек из зоны СВО.

«Тема недели» на «Первом Псковском» вышла 10 марта в 20:00. Повтор — в воскресенье, 12 марта, в 12:10.