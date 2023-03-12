Треш-стримеров планируют наказывать по УК

18:25, 12 марта 2023, ПАИ

Треш-стримеров могут начать наказывать по УК и штрафовать до миллиона рублей (юрлица), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева.

«Изменения планируется внести в Уголовный кодекс РФ, наказание будет предусмотрено за распространение в интернете фото и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях. Внесение изменений в КоАП в части ужесточения наказания за распространение фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами, влечет наложение штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией оборудования, на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, поправки коснутся отдельных законодательных актов, в том числе закона «О средствах массовой информации», «будет запрещено распространять в СМИ информацию о включенных в реестр нарушителей и произведенных ими материалов», также в закон «О связи» предложена поправка по прекращению оказания услуг связи абоненту, включенном в реестр, отметили в пресс-службе.

«Законопроект предлагает несколько решений насчет треш-стримеров, первое – признать онлайн-трансляцию отягчающим обстоятельством. Если человек, совершая преступление, стремится еще и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причиненный урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже», - приводит слова Метелева его пресс-служба.

Второе решение - о кратном повышении штрафов за треш-стриминг, в случае повторных нарушений, отметил депутат.

Третье решение подразумевает появление у государства инструментария по лишению нарушителей доступа к интернету по решению суда, вести этот реестр нарушителей мог бы Роскомнадзор, отметил Метелев.

