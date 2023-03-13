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На длину сосулек смотрели сегодня на Руси

В этот день православная церковь чтит преподобного Василия Декаполита исповедника, пишет calend.ru.

На Руси на Василия было принято приносить в дом сосновую ветку: она очищает воздух и дает здоровье всей семье. Из сосновой хвои и веток готовили целебные настои. Лечили в этот день детей, страдающих водянкой (эту болезнь еще называли овечьей одышкой). Делали это так: мать закутывала ребенка в овчинный тулуп и клала возле порога, а отец в это время загонял овец в избу, а потом выгонял на улицу. Крестьяне верили, что животные уносили с собой недуг.

В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) — и капель пойдет»; «Придет Василий — и зима заплачет». На сосульки смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. Так, длинные капельники обещали долгий лен.

Существовали и другие приметы. Если шел дождь — лето должно было быть добрым. Наблюдали также, как тают круги вокруг деревьев: если края круты — то и весна будет крута, если пологи — то и весна протяжна.

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