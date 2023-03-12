Автомобильная пробка длиной 3 километра образовалась на Крымском мосту
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сформировалась пробка длиной примерно три километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.
«Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями в одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен», — говорится в публикации.
Отмечается, что ожидание выезда на мост достигает нескольких часов, неполадки в оборудовании устраняются. Власти рекомендовали автомобилистам по возможности перенести поездку в сторону Крыма или рассчитывать, что на дорогу понадобится больше времени.
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