Синоптики рассказали о погоде на Северо-Западе на следующей неделе

22:28, 12 марта 2023, ПАИ

Дожди, переходящие в снег, ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, рассказали сотрудники метеоцентра «Фобос».

На погоде Северо-Запада скажется влияние атлантического циклона, поэтому ожидаются дожди, переходящие в снег, и лишь в понедельник и пятницу существенные осадки маловероятны.

Днём на севере и востоке региона −3…+2 градуса, на юго-западе до +2…+7 градусов, в понедельник на 4–5 градусов прохладнее.