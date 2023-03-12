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Общество

Россияне увеличили траты на мыло и гречку

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за две недели с 20 февраля по 5 марта вырос на 0,1 пункта — до 95 пунктов, сообщает «Прайм».

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных «Платформа ОФД». В корзину для его расчёта вошло семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из коронавирусной корзины еженедельно «Платформа ОФД» рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека на каждый из семи товаров.

В отчётном периоде средний чек вырос на кусковое мыло (на 7 %, до 117 рублей), гречку (на 1 %, до 92 рублей) и туалетную бумагу (на 1%, до 105 рублей). Снизился он на медицинские маски (на 4 %, до 99 рублей), перчатки (на 3 %, до 141 рублей) и антисептики (на 1 %, до 185 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился на лимоны (37 рублей).

Почти месяц траты россиян на потребительскую корзину в целом держатся на одном уровне, при этом на средства индивидуальной защиты преимущественно снижаются. Это подтверждает уменьшение заболеваемости сезонными вирусными заболеваниями и сохранение трат на продукты питания на привычных позициях, отмечают аналитики «Платформы ОФД».

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