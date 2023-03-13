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Общество

В России могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецептов

14 марта Госдума может принять в первом чтении законопроект, предлагающий увеличить штрафы за продажу лекарств без рецептов, пишут «Известия».

Для фармацевтических работников и должностных лиц они составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года), для индивидуальных предпринимателей от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Положительные заключения на законопроект уже дали два профильных комитета — по здравоохранению, а также по государственному строительству и законодательству. Они рекомендовали Госдуме принять новые нормы в первом чтении.

Как объясняют авторы законопроекта, в числе которых первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, с 2010 года в России наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием.

«Большим спросом у так называемых «лекарственных наркоманов» пользуются препараты, содержащие прегабалин, тапентадол, тропикамид и циклопентолат, которые не относятся к ядовитым или сильнодействующим средствам и в своем составе не содержат ни наркотических, ни психотропных веществ. При этом их употребление не по назначению врача вызывает наркотическое опьянение, а также стойкую зависимость», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению парламентариев, особенно широко «лекарственная наркомания» распространена в подростковой и молодежной среде из-за доступности, простоты применения и интенсивности воздействия препаратов. Зачастую психическая и физическая зависимость от их употребления становится главной причиной к переходу на более тяжелые наркотики, утверждают авторы инициативы.
 

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