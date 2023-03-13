Псковичи назвали факторы, способствующие развитию карьеры

09:05, 13 марта 2023, ПАИ

Псковичи, довольные своей карьерой, назвали образование в числе наиболее важных факторов, помогающих им расти по служебной лестнице. Недовольные своей карьерой считают одной из самых больших преград отсутствие необходимого уровня образования. В открытых опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В топ-3 факторов, способствующих развитию карьеры, псковичи назвали целеустремленность (37%), образование (25%) и опыт (24%). Также важно любить свою профессию и ответственно подходить к выполнению должностных обязанностей (по 18%). По мнению 15% опрошенных, им помогает природная коммуникабельность. По 10% респондентов уверены, что движутся к успеху благодаря своей порядочности и исполнительности. 5% назвали своим плюсом активность. Еще 5% считают, что карьерным ростом обязаны своей команде.



Горожане, чья карьера движется не по плану или вовсе замерла, считают основной преградой на пути к карьерным вершинам свой возраст (20%). На втором месте — неблагоприятная рыночная ситуация (18%). Отсутствие необходимого образования мешает продвигаться по службе 16%. Столько же опрошенных видят причиной своих неудач отсутствие протекции. Также 16% винят начальство. Еще 15% — отсутствие вакантных руководящих должностей в компании. Краеугольным камнем для 12% является недостаток опыта. Каждый десятый рассказал о неуверенности в своих силах. Еще 8% считают, что в их населенном пункте карьеру не сделать. По 4% жалуются на нехватку времени и отсутствие мотивации.



Мужчины-карьеристы в числе основных составляющих своего успеха чаще называют исполнительность, ум и любовь к деньгам. Женщины-карьеристки чаще считают, что в продвижении по службе им помогают целеустремленность, образование, любовь к профессии и ответственность.



Недовольные развитием карьеры мужчины чаще всего винят в своем неуспехе рыночную ситуацию, отсутствие протекции и отмечают нехватку мотивации. Женщины, чья карьера пока не задалась, в числе основных причин чаще называли нехватку образования и опыта, возраст, неуверенность, семейные обстоятельства и место жительства, отмечали нежелание руководства продвигать по службе представительниц слабого пола.