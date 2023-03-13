Псковичей просят сообщить полиции, где торгуют смертью

09:57, 13 марта 2023, ПАИ

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проводится на территории Псковской области в период с 13 по 24 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Традиционно организатором мероприятия выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями власти. Акция проводится с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Полиция призывает жителей региона проявить бдительность и сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.

В случае необходимости получения информации по вопросам лечения и реабилитации можно обратиться по круглосуточному телефону 56-60-16 в филиал «Псковский» ГБУЗ «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии».