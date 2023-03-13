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Общество

У каждого пятого лифта в России истек срок эксплуатации

Около 20% действующих в России лифтов выработали максимальный срок эксплуатации в 25 лет, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу Ростехнадзора.

С 1 марта текущего года Ростехнадзор назначен уполномоченным органом по государственному контролю за безопасным использованием и содержанием лифтов и эскалаторов.

«Ежегодно в России вводятся в эксплуатацию до 35 тысяч лифтов. В настоящий момент в России поставлено на учет около 496 тысяч лифтов, из них около 100 тысяч отработало назначенный срок службы в 25 лет», - сообщили в ведомстве.
 

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