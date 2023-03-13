Напавшего с ножом на мужчину преступника задержали в Порхове
Напавшего с ножом на мужчину преступника задержали росгвардейцы в Порхове, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.
Экипаж группы задержания отделения вневедомственной охраны по Порховскому району, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в доме на проспекте Ленина неизвестный нанёс мужчине ножевые ранения.
Прибыв на место преступления, росгвардейцы обнаружили в подъезде дома подозреваемого, который при задержании попытался оказать сопротивление, но был обезврежен.
Для дальнейшего разбирательства 65-летний подозреваемый передан сотрудникам полиции.
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