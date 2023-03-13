Напавшего с ножом на мужчину преступника задержали в Порхове

10:20, 13 марта 2023, ПАИ

Напавшего с ножом на мужчину преступника задержали росгвардейцы в Порхове, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания отделения вневедомственной охраны по Порховскому району, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в доме на проспекте Ленина неизвестный нанёс мужчине ножевые ранения.

Прибыв на место преступления, росгвардейцы обнаружили в подъезде дома подозреваемого, который при задержании попытался оказать сопротивление, но был обезврежен.

Для дальнейшего разбирательства 65-летний подозреваемый передан сотрудникам полиции.