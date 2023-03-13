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Происшествия

Житель Воркуты отправился вместо Пскова в СИЗО за стрельбу по «пришельцам»

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Воркуты, который стрелял по «пришельцам и рыбам» в Санкт-Петербурге, а затем пытался завязать знакомство с девушкой и уехать в Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В ночь с 9 на 10 марта мужчина употребил феназепам и другие лекарственные препараты в арендованной квартире. Позже он спустился в паркинг и из своего автомобиля достал травматический пистолет, который «нашел два дня назад» вместе с двумя магазинами и патронами.

«В голове у него появились навязчивые мысли о пришельцах, после чего он направился к администратору паркинга. Человек сидел в зеленой одежде, в кабинете было много мониторов с камерами, нашему герою стало не хватать воздуха, и тут появились пришельцы и рыбы, плавающие прямо по полу. Мужчина три раза выстрелил в пол и один раз в дверь», - говорится в сообщении.

Позже он увидел на паркинге девушку и решил начать разговор. «Наш диалог как-то не сложился», - признался он. Девушка села за руль автомобиля и начала движение, мужчина перегородил ей дорогу и нанес несколько ударов кулаком и один удар ножом по капоту, порезал левое переднее колесо. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Житель Воркуты признал вину и раскаялся в содеянном, а также выразил желание возместить ущерб девушке. Кроме того, в суде он заявил, что «не хочет в СИЗО и вообще сейчас поедет в Псков».

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по статье о хулиганстве.

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