В Невеле неплательщик алиментов получил срок
В Невеле неплательщик алиментов получил срок, сообщили Псковскому агентству информации в УФССП России по Псковской области.
На исполнении в отделении судебных приставов Невельского и Усвятского районов находилось производство в отношении отца несовершеннолетнего мальчика о взыскании задолженности по алиментам.
По исполнительному производству применялись меры принудительного исполнения, однако житель Невельского района продолжал уклоняться от уплаты средств на содержание сына. Тогда судебный пристав привлёк гражданина к административной ответственности. Был составлен протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ. В результате суд назначил должнику наказание в виде лишения свободы на 10 суток.
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