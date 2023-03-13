В Невеле неплательщик алиментов получил срок

11:47, 13 марта 2023, ПАИ

В Невеле неплательщик алиментов получил срок, сообщили Псковскому агентству информации в УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов Невельского и Усвятского районов находилось производство в отношении отца несовершеннолетнего мальчика о взыскании задолженности по алиментам.

По исполнительному производству применялись меры принудительного исполнения, однако житель Невельского района продолжал уклоняться от уплаты средств на содержание сына. Тогда судебный пристав привлёк гражданина к административной ответственности. Был составлен протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ. В результате суд назначил должнику наказание в виде лишения свободы на 10 суток.