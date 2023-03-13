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Общество

Китайская газета написала о премьере спектакля «Лягушки» в псковском театре

Новость о премьере спектакля «Лягушки» по роману писателя Мо Яня в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина вышла в ежедневной китайской газете «Хуаньцю шибао» (англ. Global Times). Грядущее событие прокомментировал генеральный директор Китайского литературного авторского общества Чжан Хунбо, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе культурного учреждения.

«Между Китаем и Россией на протяжении многих лет осуществляется культурный обмен. В 2023 году в Китае будут поставлены две российские пьесы. Мы надеемся, что жители этих двух стран смогут лучше узнать культуры друг друга благодаря этому процветающему культурному обмену», – сказал Чжан Хунбо.

Издание цитирует и Андрея Пронина, арт-директора Псковского театра драмы, автора инсценировки романа. «Культурные связи с КНР – вещь важная, и мы намерены их развивать. Это не конъюнктурное решение: мы вынашиваем этот замысел уже несколько лет. Надеюсь, наш спектакль сможет передать проблематику и поэтику романа Мо Яня… И это будет еще один шаг к созданию в нашем театре многообразного и особенного, не похожего на других, репертуара», - отметил он.

Напомним, что премьера спектакля «Лягушки» по роману китайского прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яня состоится на большой сцене Псковского театра драмы 19, 20 и 28 апреля. Над постановкой работают режиссер Никита Кобелев, художник Нана Абдрашитова, художник по свету Игорь Фомин, видеохудожник Илья Старилов.

Билеты уже в продаже на официальном сайте и в кассе театра.

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