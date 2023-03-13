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Происшествия

Мужчину в чёрном разыскивают в Псковском районе

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разыскивает 41-летнего Романа Цветкова, который пропал 8 марта в псковском селе Середка. Об этом поисковый отряд сообщил в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, волосы темные, глаза голубые.

Пропавший был одет в черную куртку, черные спортивные штаны с лампасами и черные ботинки. 

Всех, кто видел этого человека или обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112. Инфорг: Мария Мусяка 89251981719.

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