«Чудо-налим»: рыбаки похвастались своим уловом на Чудском озере

11:59, 13 марта 2023, ПАИ

Рыбаки похвастались своим уловом на Чудском озере в Псковской области. Один из них добыл чудо-налима и опубликовал фотографию в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Еще одному рыбаку в 5,5 километрах от деревни Островцы удалось поумать 26 кг рыбы за два дня.

«Было семь дуплетов на донку. Прикормка - пшено вареное и дунаев. Насадка - опарыш и мотыль. Когда мотыль закончился, ловил исправно на червя», - поделился автор снимка.

Еще один пользователь сообщества подсчитал, что он и два его товарища смогли увезти домой 41 кг рыбы.

«Сегодня снова Островцы. Рыбалка выдалась прекрасная, только погода немного подвела. Приехали за пять километров. Как только вылезли с саней снегохода, то сразу увидели стаю ворон. Почему-то первое, что пришло в голову, - пойти к ним, подумали, что птица знает, где рыба, как оказалось в дальнейшем, не прогадали, - рассказал рыбак. - Весь день был безудержный клёв, иногда чуть-чуть успокаивалась плотва и на ее место подходил королевский ёршик. Но, как только по голове ему давали кормушкой прикорма, сразу продолжался «лифт» плотвы».

Он добавил, что вечером снова прилетела стая ворон «забирать свой %». «Мы хотели кинуть им на ужин плотвичек и поблагодарить за место, но они и без разрешения схватили рыбку и улетели по своим птичьим делам. К 18:00 закончили рыбачить, все устали, но безумно довольны чудо-озером», - подчеркнул рыбак.