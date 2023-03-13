О помощи семьям участников СВО рассказали в эфире «Псковского телеграма Online»

12:04, 13 марта 2023, ПАИ

О помощи семьям участников СВО рассказала в эфире «Псковского телеграма Online» руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.

«У нас будет и детский лагерь, будут экскурсии. Для подростков от 16 лет предусмотрим возможность устроиться летом на работу», - отметила Мария Филонова.

Она также напомнила, что все семьи получают адресную помощь по запросу. Можно также получить помощь юристов и психологическую поддержку. «Это новый формат работы с Красным Крестом, - пояснила Мария Филонова. – Уже прошли первые встречи. Есть и индивидуальные консультации. Поддерживаем также и детей, и жён, и мам. Звонят ребята, которые приехали в отпуск оттуда».

По её словам, за помощью также могут обращаться жители районов, им поддержку окажут онлайн – с помощью мессенджеров и видеосвязи.

Кроме того, Мария Филонова отметила, что по телефону 8 906 220 93 91 можно звонить ей по любым возникающим вопросам.