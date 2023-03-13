Рекордное количество снега выпало в Стругах Красных за выходные

12:09, 13 марта 2023, ПАИ

Максимум выпавших за выходные в Псковской области осадков зафиксировали в Стругах Красных – 10 миллиметров. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет «Псковская правда».

Количество снега, выпавшее за выходные в Псковской области, сравнимо с декадной нормой. Так, высота снежного покрова в Пскове с начала зимы до сегодняшнего дня составила 53 сантиметра.

«Это близко к историческому максимуму, который был зафиксирован в 60-х годах» – отметила Тала Нещадимова. Метеоролог также заметила, что сейчас под солнцем снег начинает таять.