Программу псковского Фестиваля русской музыки обсуждают в медиацентре ПАИ

14:02, 13 марта 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная 49-му Фестивалю русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 13 марта.

Как формировалась программа фестиваля? Какие произведения услышат псковичи? Есть ли какие-то особенности у фестиваля в этом году? Что нельзя пропустить?

Об этом поговорим с директором Псковской областной филармонии Сергеем Жаворонком, с художественным руководителем и главным дирижером Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексеем Репниковым и солистом Мариинского театра Денисом Беганским.