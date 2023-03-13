Новые виды помощи семьям участников СВО появились в Псковской области

12:29, 13 марта 2023, ПАИ

Новые виды помощи, которые будут оказывать семьям участников СВО, появились в Псковской области. Об этом сообщила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова в эфире «Псковского телеграма Online» сегодня, 13 марта.

«У нас будет проходить детский лагерь для детей участников СВО. Также для них будут организованы экскурсии. Всё это будет проходить летом, каждую субботу, а подростков от 16 до 18-19 лет будут устраивать на работу в летний период», - сказала Мария Филонова.

Также, по её словам, каждую пятницу планируется проводить мастер-классы и спортивные эстафеты для детей.

Семьям военнослужащих и мобилизованных продолжают оказывать адресную помощь. «Если им не хватает общения, организовываем с ними общение», - добавила руководитель регионального штаба.

Помимо этого, представители комитета будут выезжать в районы Псковской области для оказания юридической, психологической помощи и организации концертов. Как отметила Мария Филонова, все виды помощи востребованы среди псковичей.

По её словам, за помощью обращаются родители военнослужащих, жены. «Вы знаете, допустим, мы мастер-классы проводим в комитете <...> у нас есть «классные активисты», я их так называю, к ним присоединились учителя, которые проводят мастер-классы, психологи. До такой степени сплоченно идет работа, я безумно довольна. Каждый готов помочь», - заключила Мария Филонова.