Пропавшие псковские подростки найдены живыми

12:46, 13 марта 2023, ПАИ

Подростки, которые несколько дней назад пропали в Пскове, найдены живыми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Двух подростков нашли на территории Псковского района. Родственники ребят об этом проинформированы.

Полиция благодарит граждан и СМИ, которые оказали содействие органам внутренних дел в розыске.

Напомним, что несовершеннолетние псковичи без вести пропали на территории областного центра 9 марта.