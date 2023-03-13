Пропавшие псковские подростки найдены живыми
Подростки, которые несколько дней назад пропали в Пскове, найдены живыми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
Двух подростков нашли на территории Псковского района. Родственники ребят об этом проинформированы.
Полиция благодарит граждан и СМИ, которые оказали содействие органам внутренних дел в розыске.
Напомним, что несовершеннолетние псковичи без вести пропали на территории областного центра 9 марта.
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