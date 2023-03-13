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Культура

На интерактивные квесты в Изборск приглашают псковичей

На интерактивные программы в Государственный музей-заповедник «Изборск» приглашают псковичей. Как ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения, большинство программ доступно по «Пушкинской карте».

«Совсем скоро в школах начнутся весенние каникулы, а значит, пора планировать, как провести заветные выходные. Предлагаем совместить приятное с полезным, посетив Изборский музей», - отметили в музее.

В музее есть различные интерактивные программы, квесты и мастер-классы. Например, юные гости Изборска могут почувствовать себя ганзейскими купцами и совершить настоящее путешествие по морям и вольным городам Северной Европы в рамках квеста «Ганзейское путешествие» или раскрыть тайны древнего города-крепости Изборск, приняв участие в программе «Ключи от Изборска».

Также в музее можно принять участие в квестах «Лист открытий», «Путешествие из Изборска в Царьград» и «Кухня бабушки Кюлаотс».

«Пушкинской картой» в музее-заповеднике можно оплатить входные билеты в экспозиции и выставочный зал, в Изборскую крепость и музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово. Также ею можно оплатить посещение выставки «Непобедимая красота», в том числе с экскурсией.

Билеты можно приобрести в кассах музея и онлайн, однако оплата билетов и программ в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово в рамках программы доступна только онлайн. Уточнить информацию и записаться можно по телефону +7 (911) 385-34-61 (Сигово), 8 (8112) 33-16-17 (экскурсионный отдел Изборского музея).

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