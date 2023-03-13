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Культура

Новую серию мультфильма «Наши краше!» представили псковичам

Вышла новая серия мультипликационного проекта «Наши краше!». Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своем телеграм-канале.

 

В этом выпуске речь пойдёт о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине. «Все самые интересные детали, которые вы, возможно, даже не слышали, вы узнаете в нашем мультфильме», - написала Ольга Тимофеева.

Озвучил видеоролик заслуженный артист России, артист Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Сергей Попков.

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