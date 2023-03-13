МЧС зафиксировало в России первые весенние паводки

12:47, 13 марта 2023, ПАИ

МЧС зафиксировало первые весенние паводки на территории России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в течение недели в связи с повышением среднесуточных температур, интенсивным снеготаянием, а также выпадением осадков на территории Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов произошло подтопление территории в 13 субъектах.

На сегодняшний день в 22 населенных пунктах остаются подтопленными 41 частный жилой дом, подвальные помещения 8 многоквартирных домов, 810 приусадебных участков, 42 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог.

«МЧС России проводит мероприятия, направленные на минимизацию последствий весеннего половодья и безаварийного пропуска паводковых вод. В ежедневном режиме проводится мониторинг, в том числе с помощью беспилотных авиационных систем, а также систем космического мониторинга», - отметили в ведомстве.