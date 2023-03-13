Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чем отличается экстренная и неотложная скорая помощь, объяснили псковичам

Чем отличается экстренная и неотложная скорая помощь, рассказал в эфире программы «Псковский телеграм Online» главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков.

«Важно, чтобы граждане понимали, что такое скорая помощь и что такое неотложная помощь. Неотложная помощь относится к функции поликлиники и должна оказываться в течение 2 часов. С этого года во всех поликлиниках сформированы бригады неотложной помощи, именно они должны выезжать и оказывать помощь», – объяснил Денис Сачков.

Он также отметил, что поводами для вызова неотложной помощи являются внезапные острые состояния, обострения хронических заболеваний, не представляющие угрозы для жизни человека. Экстренная помощь требуется в тех случаях, когда есть прямая угроза для жизни человека. 

«Если человеку стало плохо, нужно звонить повторно, тогда вызов переквалифицируют в экстренный и врачи приедут быстрее», – добавил главврач.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 марта 2023

Ремонт Ольгинского моста в Пскове продлится до 3 июля
13 марта 2023

Ольгинский мост в Пскове перекроют в ночь с 14 на 15 марта
13 марта 2023

Как получить единое пособие, объяснили в Соцфонде
13 марта 2023

ПАИ стало самым цитируемым СМИ Псковской области
13 марта 2023

Псковская область участвует в Международной туристической выставке
13 марта 2023

Как нарушение походки влияет на здоровье, объяснят в программе «Секреты тела»
13 марта 2023

Найден водитель, выбивший ограждение Троицкого моста в Пскове
13 марта 2023

До +8 градусов ожидается в Псковской области 14 марта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...