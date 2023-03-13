Чем отличается экстренная и неотложная скорая помощь, объяснили псковичам

12:52, 13 марта 2023, ПАИ

Чем отличается экстренная и неотложная скорая помощь, рассказал в эфире программы «Псковский телеграм Online» главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков.

«Важно, чтобы граждане понимали, что такое скорая помощь и что такое неотложная помощь. Неотложная помощь относится к функции поликлиники и должна оказываться в течение 2 часов. С этого года во всех поликлиниках сформированы бригады неотложной помощи, именно они должны выезжать и оказывать помощь», – объяснил Денис Сачков.

Он также отметил, что поводами для вызова неотложной помощи являются внезапные острые состояния, обострения хронических заболеваний, не представляющие угрозы для жизни человека. Экстренная помощь требуется в тех случаях, когда есть прямая угроза для жизни человека.

«Если человеку стало плохо, нужно звонить повторно, тогда вызов переквалифицируют в экстренный и врачи приедут быстрее», – добавил главврач.