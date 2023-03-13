Потепление ожидается в Псковской области с 14 марта

12:45, 13 марта 2023, ПАИ

Дожди на фоне потеления ожидаются в Псковской области с 14 марта, пишет «Псковская правда» со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«С завтрашнего утра и следующие сутки будут положительные температуры и днём, и ночью», – сообщила метеоролог.

По её словам, такую погоду в регион несет очередной циклон. При этом уже с 16 числа в Псковской области установится хорошая погода: ночью температуры будут слабоотрицательными, от 0 до - 6 градусов, а днём положительные.

«Ночью будет подмерзать, и днём таять. Это наиболее гуманный вариант оттаивания», – сказала Тала Нещадимова и добавила, что после 19 марта регион вновь может накрыть ещё один циклон, с которым вернутся снег и дожди.

Метеоролог также отметила, что в Псковской области март в основном зимний месяц.