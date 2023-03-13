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Общество

Две экспедиции по Псковской области прошли первую волну отбора турпроекта

На две экспедиции по Псковской области обратили внимание в рамках первой волны отбора проекта «Открываем Россию заново». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам первого этапа отбора экспертный совет утвердил 47 заявок, в число победителей вошли 17 вузов и 23 организации. Всего в первой волне конкурсного отбора заявителями стали 113 вузов и 47 организаций — коммерческих и некоммерческих, фондов, ассоциаций, государственных учреждений, институтов развития из 62 регионов страны.

Экспедиции пройдут с апреля по июль 2023 года и охватят 41 регион страны. В Псковской области состоятся экспедиции «Открываем Россию заново» и «Кружки робототехники — точки роста инженеров будущего».

«Участвуя в проекте, студенты получают возможность проявить свои профессиональные компетенции, отправиться в экспедицию для работы над реальными задачами развития российских регионов, а региональные команды — получить поддержку лучших молодых специалистов страны», — говорится в сообщении.

Программа включает мероприятия широкого тематического спектра с акцентами на социальной и культурной сферах, сфере образования, экологии, урбанистики, а также технологий и развития территорий.

Экспедиция «Открываем Россию заново», которая заявлена Фондом инвестиционного развития Псковской области, будет реализована в рамках исполнения поручения президента РФ разработать механизмы комплексного подхода по созданию привлекательных условий для переселения и закрепления населения на сельских территориях.

Псковская область была определена как регион для апробации подобных механизмов. «Участники проекта проведут собственную оценку и разработают предложения по развитию территории исторического поселения «Пушкиногорье», которое неразрывно связано с именем Александра Пушкина и находится недалеко от его родового имения. Здесь находится и могила великого русского поэта. В рамках экспедиции студенты изучат возможности и потенциал территории, выявят векторы ее развития с точки зрения молодежи, оценят возможные ниши для развития малого предпринимательства и инвестиционных проектов, которые могут оказать позитивное влияние на развитие экономики региона», — рассказали в правительстве региона.

Команда экспедиции «Кружки робототехники — точки роста инженеров будущего» займется формированием «робототехнических паспортов» районов области, а также проведением мастер-классов и районных фестивалей робототехники. «Одной из важных составляющих кружковой деятельности являются итоговые соревнования, турниры, фестивали. Дети посещают кружки добровольно, классических оценок в кружках нет, и соревнования являются практически единственным способом оценить эффективность обучения, а также служат хорошим стимулом для ребят. Ученики в сельских школах, как и школьники из малых городов, зачастую отрезаны от соревновательной инфраструктуры. Концепция экспедиции, заявленной центром развития кадрового потенциала, ставит цель — решить эту проблему в Псковской области», — отметили в правительстве. 

В этом году экспедиции разделены на три номинации: «Шаг за порог» — краткосрочные экспедиции в регион заявителя, «Большое приключение» — среднесрочные экспедиции сроком до 14 дней в любой из регионов страны, а также «Путешествие за мечтой» — длительные экспедиции межуниверситетских команд продолжительностью до 21 дня. 

Межуниверситетскую программу студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» реализует НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и программой «Больше, чем путешествие».

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