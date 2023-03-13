Более 500 раз в сутки выезжает на вызовы псковская скорая

13:16, 13 марта 2023, ПАИ

Около 700-800 звонков принимает станция скорой помощи в Псковской области ежесуточно. Об этом рассказал главврач учреждения Денис Сачков в эфире программы «Псковский телеграм Online».

На вызов бригады скорой помощи выезжают только в 500-550 случаях, когда человеку действительно требуется оказать медицинскую помощь. «Потому что иногда люди звонят спросить номер поликлиники, спрашивают, какую таблетку принять», – привел примеры главврач учреждения.

Он также обратил внимание, что по нормативу на 10 тысяч человек приходится одна бригада скорой помощи. Норматив количества бригад в Псковской области составляет 61-62, по факту же в регионе работает более 70 бригад. Загруженность каждой в областном центре составляет от 15 до 18 вызовов в сутки.