Великолучане смогли сохранить деньги после общения с мошенниками

13:42, 13 марта 2023, ПАИ

Сохранить деньги после общения с мошенниками смогли жители Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

24-летнему великолучанину 10 марта позвонил мошенник, который представился сотрудником банка и под предлогом предотвращения попытки незаконного списания его денежных средств настоятельно рекомендовал мужчине срочно перевести деньги на «безопасный счет». Житель Великих Лук не поддался на эту уловку и прекратил разговор. В тот же день мошенники позвонили пожилой великолучанке, но тоже безрезультатно.

Возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются, отметили в ведомстве.