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Общество

Как получить единое пособие, объяснили в Соцфонде

Кто может оформить единое пособие и как это сделать, рассказала управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Пособие унифицировали, шесть пособий вошло в одно единое. В администрирование мы его взяли с 1 января 2023 года», – сказала Наталья Мельникова. По ее словам, электронное заявление можно подать через портал госуслуг, также можно обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ.

«Сегодня фонд принимает только само заявление, не нужно приносить все остальные документы, чтобы получить пособие», – уточнила гость медиацентра. То есть Социальный фонд самостоятельно запросит необходимые документы для рассмотрения заявления. «Дальше мы сами сегодня делаем полную оценку дохода, имущества семьи, гражданам не нужно тратить на это время – для них это удобно и просто», – уточнила Наталья Мельникова.

По её словам, происходят случаи, когда заявитель не согласен с отказом в предоставлении пособия. «Ситуации бывают, когда человек не согласен, но мы в своём письме четко пишем, почему мы отказали, например, расчет доходов. И тогда он понимает. Если он считает, что данные некорректны, он может написать нам свое обращение или прийти в клиентскую службу, и мы ему объясняем, по каким основаниям ему отказано и какие документы у нас есть», – добавила управляющий отделением Социального фонда.

Единое пособие, как отметила Наталья Мельникова, является адресным и назначается малообеспеченным семьям с учётом оценки нуждаемости при соблюдении определенных условий: ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения (в Псковской области – 14 231 рубль), а также заявители и дети, на которых назначается пособие, должны быть гражданами РФ, постоянно проживающими в РФ.

«Сегодня каждая семья имеет право свой процент получить, в зависимости от дохода и от того, что она сегодня имеет. Поэтому такие проценты установлены: 50%, 75% и 100%. 50% – 6960 рублей, 75% – 10 440 рублей, 100% – 13 290 рублей. Достаточно много заявлений к нам поступает, уже больше 17 тысяч мы обработали, вынесли по ним решения. Сегодня также более 10 тысяч детей получают эти пособия», – сказала Наталья Мельникова.

Ежемесячная выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.

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