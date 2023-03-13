Белорусские артисты приедут с гастролями в Великие Луки

15:51, 13 марта 2023, ПАИ

Великолукский драматический театр с 14 по 15 марта посетит с обменными гастролями Белорусский государственный академический театр юного зрителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в театре.

Так, 14 марта в 18:30 состоится показ спектакля «Женя + Таня = Любовь» по мотивам романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Режиссер - Татьяна Самбук, художник-постановщик - Дарья Волкова, композитор - Дарья Гарбузняк. В спектакле задействованы заслуженные артисты Республики Беларусь.

Возрастное ограничение 12+. Продолжительность - 1 час 30 минут.

Кроме того, 15 марта в 10:00 и 13:00 актеры сыграют музыкальную сказку «Муха-Цокотуха» (0+) по произведению Корнея Чуковского.

С 16 по 19 марта коллектив театра будет на гастролях в городе Минске.