В Псковской области планируют отреставрировать храм Архангела Михаила

14:54, 13 марта 2023, ПАИ

Отреставрировать храм Архангела Михаила XVIII века, который был построен в погосте Дуняни в 1712 году (Локнянский район, Псковская область), хочет жительница Санкт-Петербурга Ольга Лепендина. Сейчас необходимо привести в порядок территорию храма и собрать деньги на ремонт. Возрождать духовную святыню помогает благотворительный фонд «Белый Ирис», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда президентских грантов.

В рамках обучающего проекта «Хранители наследия», поддержанного фондом, 23 активиста из 14 регионов восстанавливают памятники архитектуры. Эксперты фонда «Белый Ирис» учат участников работать с органами охраны объектов культурного наследия, проводить работы на объектах, оформлять для этого нужные документы, привлекать финансовые ресурсы и волонтеров.

«Люди взяли на себя нешуточную ответственность восстановить полюбившиеся им храмы. Эксперты проводят теоретические и практические занятия, «хранители» впитывают знания и применяют на практике по специально созданной дорожной карте», – рассказала директор фонда «Белый Ирис» Ольга Шитова.

Сейчас «Белый Ирис» проводит в Москве первый благотворительный фестиваль «От неба до сердца» по сбору средств на восстановление старых храмов, в том числе и в Псковской области. В программе фестиваля мастер-классы, концерты, спектакли, экскурсии, конкурс рисунков и другие активности. Фестиваль включает более 30 мероприятий, которые проходят на разных площадках столицы.

Часть событий можно посетить онлайн. Например, можно побывать на мастер-классе «Речь и голос» актрисы, педагога и продюсера Екатерины Казаковой, пройти мастер-класс по иконописи у художника-иконописца Нины Жильцовой или отправиться на экскурсию по новым для вас местам Москвы с Денисом Романовым, а также научиться самостоятельно писать басни с экономистом Евгением Наумовым.

Фестиваль продлится до 21 апреля и поможет собрать средства на реставрационные работы храмов в 14 регионах России: Псковской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Вологодской, Липецкой, Воронежской, Ярославской, Калужской, Нижегородской, Ленинградской, Саратовской областях и Республике Карелии. Деньги нужны для разработки проектной документации реставрации храмов, приобретения стройматериалов, проведения противоаварийных и кадастровых, а также добровольческих работ.

Проект «Хранители наследия» поддержан Фондом президентских грантов. Полученные средства «Белый Ирис» направит на разработку проектов первоочередных противоаварийных, консервационных и реставрационных работ для 10 храмов, которые находятся в крайне тяжелом аварийном состоянии. В состав работ входит: краткая историческая справка, архитектурно-инженерное исследование памятника, составление акта технического состояния объекта, архитектурно-археологические обмеры, методические рекомендации по противоаварийным и консервационным работам, рабочие чертежи по консервации объекта, смета на противоаварийные работы.

С 2016 года «Белый Ирис» восстанавливает уникальные сельские храмы в российской глубинке. За это время команда организации предотвратила разрушение 10 объектов культурного наследия и привлекла к работам 800 добровольцев.

Один из проектов «Белого Ириса» – «Культурный код» – вошел в топ-100 лучших инициатив, поддержанных Фондом президентских грантов.

Ранее сообщалось, что в Москве собирают средства на реставрацию храма, всего требуется 1 050 000 рублей.