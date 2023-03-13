Фантастические солисты приедут в Псков на фестиваль русской музыки

15:00, 13 марта 2023, ПАИ

О 49-м Фестивале русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова рассказал главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что начнут и завершат фестиваль произведениями Сергея Рахманинова. Начнут — оперой «Алеко», закончат второй симфонией Рахманинова. Прозвучит и первый концерт Рахманинова, который он написал в 17 лет.

«Это редко исполняемый концерт. Второй и третий концерты Рахманинова звучат регулярно, и даже на площадке областной филармонии. Причем будут дирижировать сразу два дирижера. Из Петербурга приедет пианист-виртуоз Андрей Коробейников. Пропустить это нельзя», — подчеркнул Алексей Репников.

Кроме того, приедет в регион Санкт-Петербургский театр имени Чайковского — 8 апреля пройдет балетный вечер. «Следите за расписанием в интернете. Подробная информация будет появляться в соцсетях», — отметил он.

7 апреля на фестиваль приедет ансамбль медных духовых инструментов (брасс-ансамбль), в его исполнении прозвучат «Картинки с выставки» Мусоргского и несколько произведений Римского-Корсакова.

6 апреля будет дан детский концерт «Музыкальный рейс», на который можно прийти не только с детьми старше 6 лет, но и с теми, кто младше.

Солист Мариинки, участник фестиваля Денис Беганский рассказал про концерт, посвященный романсам Рахманинова, который пройдет 5 апреля: «Будут звездные солисты, фантастические, я бы сказал. Из Мариинского театра приедет меццо-сопрано Екатерина Сергеева, не менее известная Анастасия Калагина. Кроме того, украшением вечера станет концертмейстер Василий Попов. Это большая удача, что такие ребята приедут в Псков! Этот концерт стоит посетить».

Алексей Репников добавил, что даже в Санкт-Петербурге, культурной столице России, концерт с таким набором солистов — событие. «Совершенно точно его пропускать нельзя», — отметил он.

Денис Беганский обратил внимание, что концерт, который пройдет в здании железнодорожного вокзала Пскова, будет посвящен Федору Шаляпину. Запланирован он на 3 апреля.

«Расскажем и про визит Шаляпина в Псков. Это будет не классический концерт, мы хотим, чтобы он был иммерсивным, театрализованным. Возможно, покажем какие-то сцены из жизни Федора Ивановича. Прозвучат самые хитовые вещи из его репертуара. В концерте также примут участие солисты с шикарными голосами», — отметил он.