Призывной возраст в России могут повысить до 21 года
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года, пишет ТАСС.
Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.
При этом желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Комментарии: 0 Обсудить >>>