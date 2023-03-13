Призывной возраст в России могут повысить до 21 года

14:55, 13 марта 2023, ПАИ

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

При этом желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

