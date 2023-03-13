Только премьеры ждут псковичей на фестивале русской музыки

15:14, 13 марта 2023, ПАИ

Все мероприятия, которые пройдут в рамках 49-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, будут премьерными. Об этом сказал директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Нет ни одного концерта, который мы просто привезем откуда-то в готовом виде», - уточнил Сергей Жаворонок.

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников добавил, что показанная опера «Алеко» будет полноценным представлением. «Мы готовимся, сейчас много суеты. Ждем псковичей с нетерпением», - сказал он.

По словам руководителя областной филармонии, билеты на все мероприятия фестиваля можно приобрести по демократичным ценам. «Мы специально ставим цены на билеты от 200-300 рублей, чтобы зрители смогли посетить не один концерт», - отметил Сергей Жаворонок.